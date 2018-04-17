Началось заседание Конституционного суда в связи с результатами президентских выборов в Азербайджане (ФОТО) (версия 3)

17 апреля 2018 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Началось заседание пленума Конституционного суда по утверждению протокола Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об итогах президентских выборов, состоявшихся в Азербайджане 11 апреля 2018 года, и результатов выборов.

Выступили судьи-докладчики Сона Салманова и Рафаэль Гваладзе.

Салманова сказала, что Центральная избирательная комиссия представила Конституционному суду обобщенную информацию, поступившую со всех участков, и соответствующие документы для утверждения протокола об итогах выборов.

Гваладзе сказал, что выборы прошли в соответствии с законодательством и согласно протоколу по результатам выборов Ильхам Гейдар оглу Алиев, набрав большинство голосов, одержал победу на выборах.

Информируя об избирательном процессе, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов сказал, что выборы были проведены на 5641 избирательном участке по 125 избирательным округам.

Панахов рассказал об условиях, созданных для кандидатов в президенты, о выделении бесплатного эфирного времени и места в газетах.

«Для свободного, демократического и прозрачного проведения выборов в ЦИК прошли регистрацию достаточное число местных и зарубежных наблюдателей, а также на 20 процентах участков были размещены веб-камеры», - сказал Панахов.

Председатель ЦИК напомнил, что на выборах были зарегистрированы восемь кандидатов, во время избирательного процесса для всех кандидатов были созданы одинаковые условия.

«Выборы состоялись при активном участии избирателей. В день выборов процессе голосования доводился до общественности как с помощью материалов, распространяемых ЦИК, так и посредством веб-камер», - сказал Панахов.

Отметим, что 11 апреля в Азербайджане прошли президентские выборы. Согласно итоговым результатам выборов, действующий глава государства, председатель правящей партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев набрал 86,02 процента голосов избирателей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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