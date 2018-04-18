Президент Ильхам Алиев: Президентские выборы отразили волю азербайджанского народа

18 апреля 2018 14:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы отразили волю азербайджанского народа. Азербайджанский народ высоко оценил проделанную работу, проголосовал за осуществленные работы, проголосовал за развитие, прогресс, безопасность, дальнейшее развитие. Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в среду на церемонии инаугурации.

Глава государства отметил, что выборы были справедливыми и прозрачными. "Опросы, проведенные местными и международными организациями до выборов, “exit-poll”, проведенные в день выборов вновь международными и местными организациями, совпадают с официальными результатами выборов. Это еще раз показывает, что выборы отражают волю народа, его мнение", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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