Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Израиля Реувена Ривлина с Днем независимости.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Государства Израиль – Днем независимости.

Верю, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Израилем и впредь будет служить интересам наших народов.

B этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Израиля – мира и благополучия", - говорится в поздравлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.