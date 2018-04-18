Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу

18 апреля 2018 22:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Израиля Реувена Ривлина с Днем независимости.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Государства Израиль – Днем независимости.

Верю, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Израилем и впредь будет служить интересам наших народов.

B этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Израиля – мира и благополучия", - говорится в поздравлении.

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Azernews Newspaper
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