Премьер-министр Японии: Азербайджан - это страна, играющая большую роль в международной энергетической безопасности, и важный партнер для Японии

19 апреля 2018 00:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От имени правительства и народа Японии сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Азербайджан, обладающий ключом к стабильному развитию Кавказского региона, - это страна, играющая большую роль в международной энергетической безопасности, и важный партнер для Японии. Тесно сотрудничая до сегодняшнего дня на международной арене, Япония и Азербайджан добились налаживания взаимовыгодных для наших стран отношений.

В прошлом году было отмечено 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, наряду с межправительственным диалогом, визиты высокого уровня, обмен между парламентами и местными органами самоуправления в регионах, сотрудничество в экономической сфере достигли высокой точки. Пользуясь возможностью, выражаю признательность за прием Вашим превосходительством в марте этого года советника премьер-министра по внешнеполитическим вопросам Томохико Танигучи в ходе его визита в Азербайджан.

Уверен, что наши страны обладают большим потенциалом для дальнейшего расширения и развития отношений. Продолжая сотрудничество с Вашим превосходительством, намерен еще более углубить эти хорошие отношения между нашими странами.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов в делах, а азербайджанскому народу – процветания", - говорится в поздравлении.

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Azernews Newspaper
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