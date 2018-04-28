Али Гасанов: Начало очередной антиазербайджанской кампании в ПАСЕ вовсе не удивительно и не случайно

БАКУ /Trend/ - Начало очередной антиазербайджанской кампании в ПАСЕ вовсе не удивительно и не случайно.

Об этом в субботу на своей странице в "Facebook" написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов.

«Круги, последовательно и целенаправленно функционирующие против Азербайджана на Западе, и контролируемые ими организации и медиа более активизируются в преддверии важных мероприятий, проводимых в нашей стране, и всячески пытаются очернить как Азербайджан, так и данное мероприятие. Известно, что с начала 2018 года в Азербайджане состоялись многие мероприятия международного уровня, в жизни страны произошли другие значимые события. Президентские выборы, проведенные в Азербайджане 11 апреля, были оценены большинством экспертов как референдум доверия Президенту Ильхаму Алиеву», - отметил Али Гасанов.

По словам Али Гасанова, шаги, предпринятые после выборов по формированию нового правительства, были весьма позитивно встречены обществом. Мы отмечаем 100-летие создания первой мусульманской демократии, организована серьезная кампания на международных платформах с целью придания политической и правовой оценки вековой истории геноцида, совершенного против азербайджанцев.

«Завершаются работы над некоторыми компонентами проекта «Южный газовый коридор», реализуемого при лидерстве Азербайджана, и через некоторое время мы будем отмечать открытие TANAP. Приняты очень значимые решения по осуществлению транспортных проектов, имеющих важное геостратегическое значение, и работы в этом направлении успешно продолжаются. В эти дни мировые любители спорта, наблюдающие за гонками Формулы 1, не скрывают свое удивление величием современного Баку. Эти мероприятия произошли за четыре месяца 2018 года. Впереди еще события, которые своей грандиозностью привлекут внимание мировой общественности к нашей стране», - подчеркнул помощник Президента Азербайджана.

А что происходит в Армении?! В этой стране после президентских выборов, проведенных в одно и то же время с Азербайджаном, не утихают волнения и недовольство народа.

«Несмотря на то, что армянский народ отправил в отставку Сержа Саргсяна, долгие годы изолировавшего Армению от международного сообщества, от политической и экономической жизни региона, присвоившего все материальные ресурсы и эксплуатировавшего народ, армянское общество не может обрести покоя. Мы понимаем сегодняшнее разочарование тех, кто вчера поздравлял Саргсяна с «избранием» на пост премьер-министра и желавших благоденствия Армении. Видимо именно эта картина - с одной стороны сильный и успешно развивающийся Азербайджан, а с другой - барахтающаяся в водовороте политических катаклизмов, не имеющая никаких надежд на завтра армянская реальность – серьезно беспокоит внешние антиазербайджанские круги. Уверен, что они потеряли сон из-за неэффективности «клеветнической кампании», которая была проведена за счет немалых финансовых затрат. Именно в такой момент начало очередной кампании в ПАСЕ на основании субъективных соображений, выдвинутых некоторыми западными НПО и медиа, неоднократно доказавших антиазербайджанскую деятельность, вовсе не вызывает удивление и не носит случайный характер», - отметил Али Гасанов.

Как отметил помощник Президента, Азербайджан понимает, чего добивается сеть «Журналистский проект против организованной преступности и коррупции» (OCCRP), публикующая свои «расследования» в ряде транснациональных западных изданиях, в которых она приобрела специальные страницы, а также стоящие за ней силы.

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