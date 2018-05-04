Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии начала подачи питьевой воды в город Хачмаз

4 мая 2018 11:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию систем водоснабжения и канализации города Хачмаз и открытии административного здания Хачмазского управления ОАО «Азерсу».

Председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов проинформировал главу государства о проекте «Реконструкция систем водоснабжения и канализации города Хачмаз».

Затем Президент Ильхам Алиев нажал кнопку, означающую начало подачи питьевой воды в город Хачмаз.

Затем было сделано фото на память.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии участка автодороги Xaчмаз-Худат
Политика 11:40
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Хачмазского филиала ОАО «Азерхалча» (ФОТО)
Политика 11:20
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги в Хачмазе
Политика 11:17
Президент Ильхам Алиев прибыл в Хачмазский район (ФОТО)
Политика 11:08
Агентство продбезопасности Азербайджана будет контролировать качество и безопасность искусственных продуктов питания
Политика 3 мая 18:52
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Агстафинском районе
Политика 3 мая 18:07
В Администрации Президента Азербайджана создан новый сектор
Политика 3 мая 18:01
Президент Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму развития виноделия в Азербайджане в 2018-2025 гг.
Политика 3 мая 16:54
Опубликован официальный некролог в связи с кончиной народного художника Токая Мамедова
Политика 2 мая 20:56
Президент Ильхам Алиев поздравил польского коллегу
Политика 2 мая 19:01
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Агджабединском районе
Политика 2 мая 18:24
Президент Ильхам Алиев внес изменения в правила ипотечного кредитования
Политика 2 мая 16:41
Президент Ильхам Алиев утвердил Положение "Об ипотечной и кредитно-гарантийной электронной системе"
Политика 1 мая 20:01
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Агдашском районе
Политика 1 мая 18:52
Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд будет освобожден от налоговых обязательств
Политика 1 мая 18:08
Президент Ильхам Алиев расширил полномочия Агентства продбезопасности
Политика 1 мая 17:50
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Геранбойском районе
Политика 30 апреля 18:18
Вышла в свет 59-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»
Политика 30 апреля 16:05