Президент Ильхам Алиев утвердил национальный план действий по ранней профилактике и лечению инвалидности среди детей

10 мая 2018 22:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об утверждении "Национального плана действий на 2018-2020 годы по ранней профилактике и лечению инвалидности, свойственной для детства".

Согласно распоряжению, министерству здравоохранения поручается координация исполнения мероприятий, предусмотренных в Национальном плане действий, утвержденном в соответствии с частью 1 настоящего распоряжения, и раз в год информировать Президента Азербайджана о ходе исполнения мер, предусмотренных Национальным планом действий.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в торжественной церемонии, посвященной 95-летнему юбилею Гейдара Алиева
Политика 18:58
Президент Ильхам Алиев: Именно Гейдару Алиеву принадлежит особая заслуга в укреплении отношений между Азербайджаном и Россией
Политика 14:27
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в кампании по посадке деревьев, посвященной дню рождения великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Политика 11:05
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Политика 09:42
Группа ведущих деятелей искусства удостоена премии Президента Азербайджана
Политика 9 мая 16:27
Президент Ильхам Алиев предоставил персональные пенсии ряду деятелей азербайджанской культуры
Политика 9 мая 16:09
Президент Ильхам Алиев принял главу компании DP World
Политика 9 мая 14:20
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже стал одним из международных транспортных центров
Политика 9 мая 12:22
Президент Азербайджана и его супруга приняли участие в торжественной церемонии по случаю 73-й годовщины Победы над фашизмом (ФОТО)
Политика 9 мая 09:36
Президент Ильхам Алиев назначил прокурора Нахчыванской АР
Политика 7 мая 20:00
Президент Ильхам Алиев назначил судью в Геранбойский районный суд
Политика 7 мая 19:55
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Оргкомитета в связи с проведением в Баку финала Лиги Европы УЕФА по футболу
Политика 7 мая 19:54
Кямран Иманов назначен председателем правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана
Политика 7 мая 18:33
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Агдашском районе
Политика 7 мая 18:25
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
Политика 7 мая 16:42
Тунис намерен укреплять отношения дружбы и сотрудничества с Азербайджаном - Президент
Политика 7 мая 15:33
Президент Ильхам Алиев: Роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы все более возрастает (ФОТО)
Политика 7 мая 10:51
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии разноуровневой дорожной развязки и перехода к проспекту Гейдара Алиева в Баку (ФОТО)
Политика 7 мая 09:28