Президент Азербайджана: Апрельские бои развеяли миф, созданный Арменией о своей армии

26 июня 2018 14:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Боеспособность азербайджанской армии находится на высочайшем уровне, и это показывает современная история.

Об этом Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, в частности, сказал, выступая во вторник на торжественном военном параде на площади Азадлыг в Баку в связи со 100-летним юбилеем Вооруженных сил Азербайджана.

«Два года назад Армения совершила очередную военную провокацию против азербайджанского народа, были обстреляны наши позиции, совершена агрессия против гражданского населения. Шехидами стали военнослужащие и мирные граждане. Азербайджанская армия не оставила агрессора безнаказанным, дала ему достойный ответ, посадила его на место и, проведя успешную контрнаступательную операцию, освободила часть оккупированных земель. Была освобождена часть Агдеринского, Физулинского, Джебраильского районов, очищена территория в две тысячи гектаров. Благодаря успешной контрнаступательной операции азербайджанская армия сегодня контролирует тысячи гектаров земли», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что в окопах, вырытых армянами на азербайджанских землях, на оккупированных территориях, сегодня служат азербайджанские солдаты.

«На высоте Лялятепе развевается наш флаг. Наш флаг развевается на горах в Агдере. Мы освободили стратегические высоты, и это дает нам очень большое преимущество. Апрельские бои - наша славная победа. Азербайджанский солдат, офицер, генерал – азербайджанская армия проявила настоящий героизм, профессионализм, доблесть. Еще раз показала что азербайджанский народ не смирится с этой оккупацией. Еще раз показала, что сказки, которые Армения долгие годы рассказывала о своей армии, оказались мифом. Мы развеяли этот миф. Мы за несколько дней прорвали, уничтожили их годами создававшуюся «линию обороны». Апрельские бои - славная страница нашей истории», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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