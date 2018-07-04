Премьер-министр Азербайджана подписал распоряжение в связи с жаркой погодой

4 июля 2018 14:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов в среду подписал распоряжение в связи с жаркими погодными условиями в Азербайджане, в котором говорится о серьезном соблюдении работодателями требований Трудового кодекса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.

Согласно распоряжению, в связи с жаркой погодой, которая установится 4, 5, 6, 7 июля 2018 года, руководству учрежденных государственными органами, физическими и юридическими лицами предприятий, управлений и организаций, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, а также структурам, заключившим трудовой договор с работниками без создания предприятия, поручено обеспечить строгое соблюдение второй части статьи 233 Трудового Кодекса и требований первой части Приложения №2 к Кодексу.

Так, согласно второй части статьи 233 Трудового Кодекса, работникам, выполняющим работу при температуре воздуха более 41 градусов по Цельсию и на открытом воздухе предоставляются перерывы в порядке, установленном настоящей статьей, или работа приостанавливается.

В первой части Приложения №2 также говорится, что все виды работ, производимых на открытом воздухе и в закрытых зданиях, комнатах и других рабочих местах, где нет охлаждающих сооружений, при температуре воздуха выше 41 градусов по Цельсию прекращаются, и работникам предоставляются перерывы с созданием условий для охлаждения.

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