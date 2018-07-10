Визит президента Турции в Азербайджан сразу после инаугурации - крайне важное событие - депутат

10 июля 2018 16:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Братская Турция открывает важную страницу своей новейшей политической истории. Позади остался этап коалиционных правительств, который долгие годы диктовался системой парламентарного управления.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), главный редактор газеты "Yeni Azərbaycan" Хикмет Бабаоглу.

По его словам, система управления каждой нации должна совпадать с ее историческими традициями и национальным характером, в противном случае нельзя говорить об эффективном политическом управлении.

«В этом смысле тюркские народы всегда выбирали демократию. Это произошло и после выборов Турции, состоявшихся 24 июня, и думаю, что это очень правильный и дальновидный выбор турецкого народа», - сказал Бабаоглу.

Депутат напомнил, что вокруг Турции и в целом на мусульманском Востоке происходят крайне сложные военно-политические события.

«В такой ситуации братская страна должна обеспечить свою безопасность, и то же время сыграть роль защиты всего региона. Все это ставит перед Турцией чрезвычайно важные стратегические задачи. В Турции это понимают, и решения, которые примет страна в происходящих ныне политических процессах, имеют жизненно важное значение с точки зрения будущего как самой Турции, так и ее союзников, в том числе Азербайджана. Поэтому единство власти и народа в новой политической системе будет иметь стратегическое значение в выполнении этих трудных задач», - сказал депутат.

Бабаоглу считает, что политическая команда, сформированная Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, достойно справится с этой почетной миссией.

«Как сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сила Турции – наша сила. Это предложение содержит глубокий смысл стратегических азербайджано-турецких отношений. Президент Турции уже находится в Азербайджане, и его визит в нашу страну сразу после инаугурации крайне важное событие», - сказал Бабаоглу.

Отметим, что сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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