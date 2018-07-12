Азербайджан усилил свое влияние на мировой арене

12 июля 2018 16:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан занял 45-е место в рейтинге по влиянию на мировой арене, улучшив свои позиции на две ступени. Рейтинг составил американский сайт U.S. News & World Report.

Рейтинг возглавляют США. По критерию силы и влияния в мире РФ заняла второе место, а третье место в этом рейтинге досталось Китаю. Следующими в списке расположились Германия, Британия, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ. Турция заняла 14-е место в рейтинге. Последнюю строчку в рейтинговой таблице занимает Словения.

Азербайджан по критерию влияния в мире опередил такие страны, как Польша, Греция, Колумбия, Чехия, Румыния, Венгрия и др. Азербайджан также единственная страна на Южном Кавказе, которая попала в данный рейтинг.

В рейтинге лучших стран мира американский сайт поставил Азербайджан на 64-е место, подняв с 69-й позиции. По данному рейтингу Азербайджан опередил такие страны, как Украина (69), Казахстан (70), Беларусь (72), Иран (77), Сербия (78) и т.д.

Первые три места в этом рейтинге заняли Швейцария, Канада, Германия соответственно. Далее расположились Великобритания, Япония, Швеция, Австралия, США, Франция и Нидерланды. Список замыкает Алжир.

Аналитики оценивали Азербайджан по девяти критериям, в том числе по уровню развития туристической отрасли, открытости для бизнеса, уровню жизни, влиянию на мировой арене, культуре, историческому наследию и т.д.

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