Президент Ильхам Алиев: Азербайджан для Италии, Италия для Азербайджана - очень надежные партнеры (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан для Италии, Италия для Азербайджана являются очень надежными партнерами. Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в среду в совместном с Президентом Италии Серджо Маттареллой заявлении для прессы в Баку.

«Сегодня мы обсудили связи между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС). У Италии очень положительная роль и позиция по этим вопросам. Надеюсь, что в ближайшем будущем между Азербайджаном и ЕС будет подписано новое соглашение. Над соглашением работают, и мы подписали, приняли декларации о стратегическом партнерстве со странами-членами ЕС. Такие декларации были приняты с девятью странами, в том числе и с Италией. В 2014 году между Азербайджаном и Италией была принята Декларация о стратегическом партнерстве», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что это очень серьезный политический документ.

«В действительности, он показывает и определяет наше отношение друг к другу и формат дальнейшего сотрудничества. Что касается двусторонних связей, то, как я отметил, мы стратегические партнеры, наши политические связи на высоком уровне, и наглядным примером тому является официальный визит Президента Италии в Азербайджан. Италия является для нас первым торговым партнером. Азербайджан в большом объеме отправляет свою нефть в направлении Италии, существует очень хорошее сотрудничество в энергетической сфере. Уверен, что в будущем это сотрудничество будет углубляться. В настоящее время Азербайджан совместно со странами-партнерами успешно реализует проект «Южный газовый коридор». Это проект стоимостью в 40 миллиардов долларов, большая его часть выполнена. Официальное открытие "Южного газового коридора" состоялось в этом году в Баку. В городе Эскишехир состоялось открытие проекта TANAP, составляющего его большую часть. То есть, работы в этом направлении идут успешно, и это играет в то же время важную роль в развитии отношений Азербайджана и ЕС», - отметил Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в Азербайджане успешно функционируют итальянские компании.

«Итальянская компания приняла активное участие в строительстве открываемого сегодня полимерного завода. В Азербайджане действуют многие итальянские компании. Мы сегодня говорили и по этому вопросу, и я сказал Президенту Маттаралле, что в Азербайджане для итальянских компаний открыты все двери, мы знаем их уровень, это компании, обладающие очень высокими технологиями", - сказал глава государства.

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