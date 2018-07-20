Президент Ильхам Алиев встретился с главой компании Iveco France (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу встретился в Париже с президентом компании IVECO France, руководителем IVECO Global Bus Силваном Блезом.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением отметил, что экологически чистые автобусы компании IVECO France успешно функционируют в Баку, особо подчеркнул роль этих автобусов в развитии транспортной инфраструктуры нашего города. Глава государства сказал, что благодаря автобусам IVECO многие проблемы, связанные с общественным транспортом в Баку, нашли свое решение.

Президент компании IVECO France, руководитель IVECO Global Bus Силван Блез подчеркнул, что Баку ведущий город региона в сфере транспортной инфраструктуры. Он отметил, что автобусное депо в столице организовано в соответствии с международными нормами. Президент компании выразил надежду на то, что автобусы компании играют ведущую роль в модернизации инфраструктуры общественного транспорта, а ее другая техника – в сельскохозяйственной отрасли.

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