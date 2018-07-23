Банановая Армения, где правят ложь и лицемерие

БАКУ /Trend/ - Банановая Армения.

В правдивости этого определения я убедился, участвуя в 15-й Южнокавказской конференции СМИ, которая состоялась в Тбилиси и была посвящена созданию качественной журналистики и поднятию уровня ее надежности и достоверности.

Впервые все стали свидетелями того, как представители армянских СМИ уселась в длинный ряд, находясь под строгим контролем двух представителей новой команды Пашиняна. Раскрывая банановый характер современной Армении, они строго отслеживали высказывания и выступления соотечественников.

Испуганное и скованное поведение армянских журналистов говорило само за себя. Армянские журналисты, как в сталинские времена, говорили о "мировом значении революции" в Армении. Идиллический рассказ о достижениях армянской журналистики периодически сменялся хвалебными одами в адрес Пашиняна. Все эти бредни вызывали у присутствующих иронию, а заранее подготовленные идеологами Пашиняна выступления армянских журналистов - насмешку. Очевидно, что в противном случае в этой банановой стране они могут потерять работу.

Видимо, хорошо зная склонность армянских СМИ винить во всех бедах соседей, представители ОБСЕ предложили им выступать только по своим проблемам. Однако это не помогло, и, воспользовавшись моментом, участвовавшая в конференции представительница МИД Армении Э.Арутюнян зачитала заранее подготовленный текст о Карабахе, в котором содержались общеизвестные лживые утверждения банановой страны. Получив достойный ответ от пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева, некоторые армянские журналисты стали визжать и кричать, чем заслужили насмешки участников конференции. Стало очевидно, что действия армянских журналистов вызваны внутренними факторами, в частности боязнью быть уволенными с работы. В Армении наступили смутные времена кадрового беспредела новой ереванской власти, а прикрытием этому является карабахская тема.

Из кулуарных бесед стало известно, что процесс прихода к власти нынешнего главы правительства Армении начался именно с нарушения свободы СМИ и массовых репрессий в отношении журналистов. Первый пример наплевательского отношения к СМИ подал сам Пашинян, который в ходе одного из митингов вместе со сторонниками устроил погром в здании Общественного радио.

Фактом остается также то, что на проспекте Баграмяна после применения специальных средств ранения получили корреспондент сайта "168.am" Кешишян и оператор "Factor.am" Саргсян, была сломана камера Врежа Маргаряна. 17 апреля на перекрестке Маштоц-Туманян группа людей совершила нападение на главного редактора сайта "Factor.am" Аревик Саакян и оператора Геворга Мартиросяна. 19 апреля журналист общественной организации "Объединение информированных граждан" Тирайр Мурадян подвергся избиению и был госпитализирован. 21 апреля на трассе Ереван-Арташат было совершено нападение на освещающую митинг оппозиции журналистку радио "Азатутюн" Акопян, на нее напали лица в гражданском и избили. Имеется заявление журналиста Общественного радио Армении В. Тадевосяна, на которого неизвестные люди в масках напали с дубинками, нанесли побои, украли аппаратуру и разбили автомобиль.

Известно, что только за период с 13 по 25 апреля 2018 года в Ереване и других населенных пунктах Армении было зарегистрировано 17 нападений и избиений журналистов. Но никто из участвовавших в тбилисской конференции армянских журналистов об этом не сказал. Своими агрессивными высказываниями по Карабаху армянская делегация пыталась отойти от основной темы дискуссий и скрыть истинную ситуацию со СМИ Армении. Это еще раз убеждает, что Армения даже после прихода Пашиняна осталась все той же банановой страной, где правят ложь и лицемерие, а ее СМИ, как и при "карабахском клане" Сержа Саргсяна, являются отражающим эту ситуацию кривым зеркалом.

Эльхан Алескеров, руководитель экспертного совета Baku Network, доктор философии

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