Президент Азербайджана и его супруга приняли участие в церемонии передачи квартир и автомобилей инвалидам войн и семьям шехидов (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В среду в поселке Локбатан Гарадагского района Баку состоялась церемония передачи квартир и автомобилей инвалидам Карабахской, Великой Отечественной войн, Чернобыля и семьям шехидов.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев проинформировал главу государства о том, что министерство приобрело в здании, построенном жилищно-строительным кооперативом “ŞA İnşaatçı”, 35 квартир. Из этих квартир 23 квартиры передаются инвалидам Карабахской войны, 12 - семьям шехидов.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в квартирах.

Затем глава государства встретился с инвалидами и членами семей шехидов.

Президент Ильхам Алиев вручил документы на квартиры и ключи от автомобилей их владельцам.

В целом 136 гражданам были предоставлены автомобили марки “Khazar LX”. Из них 110 - лица, ставшие инвалидами, защищая территориальную целостность и независимость Азербайджана, 26 - инвалиды Великой Отечественной войны и Чернобыля.

Президент Ильхам Алиев всегда держит в центре внимания решение жилищно-бытовых проблем лиц, нуждающихся в социальной защите. По поручению главы государства для лиц этой категории осуществляются последовательные меры для улучшения условий жизни.

В работу, проводимую государством в этой сфере, важный вклад вносит и Фонд Гейдара Алиева, руководимый Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.

В заключение было сделано фото на память.

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