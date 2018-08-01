Президент Азербайджана и его супруга приняли участие в церемонии передачи квартир и автомобилей инвалидам войн и семьям шехидов (версия 2)

1 августа 2018 15:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду в поселке Локбатан Гарадагского района Баку состоялась церемония передачи квартир и автомобилей инвалидам Карабахской, Великой Отечественной войн, Чернобыля и семьям шехидов.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев проинформировал главу государства о том, что министерство приобрело в здании, построенном жилищно-строительным кооперативом “ŞA İnşaatçı”, 35 квартир. Из этих квартир 23 квартиры передаются инвалидам Карабахской войны, 12 - семьям шехидов.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в квартирах.

Затем глава государства встретился с инвалидами и членами семей шехидов.

Президент Ильхам Алиев вручил документы на квартиры и ключи от автомобилей их владельцам.

В целом 136 гражданам были предоставлены автомобили марки “Khazar LX”. Из них 110 - лица, ставшие инвалидами, защищая территориальную целостность и независимость Азербайджана, 26 - инвалиды Великой Отечественной войны и Чернобыля.

Президент Ильхам Алиев всегда держит в центре внимания решение жилищно-бытовых проблем лиц, нуждающихся в социальной защите. По поручению главы государства для лиц этой категории осуществляются последовательные меры для улучшения условий жизни.

В работу, проводимую государством в этой сфере, важный вклад вносит и Фонд Гейдара Алиева, руководимый Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.

В заключение было сделано фото на память.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании государственных центров аграрного развития
Политика 13:22
Президент Азербайджана и его супруга приняли участие в церемонии передачи квартир и автомобилей инвалидам войн и семьям шехидов (ФОТО)
Политика 12:07
Президент Ильхам Алиев учредил Фонд развития предпринимательства Азербайджана
Политика 11:56
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Бенина
Политика 31 июля 20:34
Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Управления Приморского бульвара
Политика 31 июля 20:27
Президент Ильхам Алиев поздравил швейцарского коллегу
Политика 31 июля 19:51
Лента новостей
Развитие железнодорожной логистики между Баку и Тегераном усилит безопасность региона - эксперт
Бизнес 15:53
Строительство современного моста в Ташкенте будет завершено в ближайшие дни
Бизнес 15:50
Баку призывает страны-члены ОБСЕ решительно потребовать от Армении вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана
Политика 15:42
Лавров и глава МИД Катара подтвердили стремление наращивать двустороннее сотрудничество
Россия 15:40
Бактрансагентство обнародовало новые цены на проезд в автобусах
Экономика 15:39
Президенту Ирана дали месяц, чтобы отчитаться по экономическим вопросам
Экономика 15:35
Азербайджан станет транспортной артерией между регионами Центральной Азии, Каспия и Черного моря - эксперт
Точка зрения 15:27
Выборы президента Грузии пройдут 28 октября
Грузия 15:25
Tesla намерена инвестировать в КНР пять миллиардов долларов
США 15:24