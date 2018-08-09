В Азербайджане создается Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создается Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения.

Это предусмотрено в указе Президента Ильхама Алиева о дополнительных мерах по усовершенствованию управления в сферах занятости населения, труда, социальной защиты и обеспечения.

Согласно указу при министерстве труда и социальной защиты населения создается юридическое лицо публичного права "Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения" (далее Агентство DOST).

Указом устанавливается, что Агентство будет управлять центрами “DOST”, указанными в части три этого указа, осуществлять контроль и оценку их деятельностью; полномочия по утверждению устава и структуры Агентства, определению размера уставного фонда, а также по реорганизации и ликвидации будет осуществлять Президент Азербайджана, полномочия в отношении других вопросов - министерство труда и социальной защиты населения.

Создаются центры “DOST”, которые будут обеспечивать осуществление услуг в сфере занятости населения, труда, социальной защиты и обеспечения, а также в других сферах в соответствие с направлениями деятельности министерства труда и социальной защиты населения.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено на основе предложений Первого вице-президента в течение двух месяцев обеспечить разработку устава и проекта структуры Агентства и представить Президенту Азербайджана, обеспечить подготовку предложений по размеру уставного фонда и численного предела работников Агентства и представить главе государства, обеспечить подготовку предложений с учетом заключения министерства финансов по финансированию деятельности центров “DOST” и представить главе государства.

Кабинету министров поручено в течение месяца решить вопросы обеспечения Агентства и центров “DOST” административным зданием для организации их деятельности и материально-технического обеспечения и проинформировать главу государства; в течение двух месяцев обеспечить проведение других необходимых мероприятий в связи с деятельностью Агентства и входящих в его структуру центров; в течение одного месяца подготовить предложения по усовершенствованию законов Азербайджана в связи с созданием Агентства и представить Президенту; в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом и представить главе государства; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение в соответствие с этим указом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и проинформировать Президента; решить другие вопросы, вытекающие из данного указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с указом и проинформировать Кабинет министров.

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