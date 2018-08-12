Лидеры каспийской "пятерки" подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря (ФОТО)

12 августа 2018 14:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президенты Азербайджана, России, Казахстана, Ирана и Туркменистана подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря.

По итогам заседания V Каспийского саммита Ильхам Алиев, Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Хасан Роухани и Гурбангулы Бердымухамедов скрепили подписями документ, определяющий правовой статус Каспийского моря.

Напомним что работа над ним шла с 1996 года, а проект Конвенции был окончательно согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.

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