Лидеры каспийской "пятерки" подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президенты Азербайджана, России, Казахстана, Ирана и Туркменистана подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря.

По итогам заседания V Каспийского саммита Ильхам Алиев, Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Хасан Роухани и Гурбангулы Бердымухамедов скрепили подписями документ, определяющий правовой статус Каспийского моря.

Напомним что работа над ним шла с 1996 года, а проект Конвенции был окончательно согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.

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