Конвенция по правовому статусу Каспия послужит углублению сотрудничества между прикаспийскими государствами - депутат

14 августа 2018 11:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подписание Конвенции по правовому статусу Каспийского моря на V саммите глав государств прикаспийских государств в Актау 12 августа обеспечивает интересы Азербайджана. Об этом сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

Депутат отметил, что подписание Конвенции послужит углублению сотрудничества между прикаспийскими государствами и в целом обеспечению безопасности.

«Правовой статус Каспия, сотрудничество в сферах экономики, транспорта экологии и биоресурсов в Каспийском бассейне выдвигает на первый план такой вопрос, как безопасность в регионе и в глобальном масштабе. Это соглашение является историческим документом, так как работа в данном направлении продолжалась 25 лет, и в итоге прикаспийские государства достигли договоренности в вопросе статуса Каспия», - сказал Гусейнов.

Он добавил, что Азербайджан всегда проявлял активность для достижения этого соглашения, и за весь период проведения переговоров по правовому статусу Каспия защищал национальные интересы, опирающиеся на международное право и взаимное доверие.

Отметим, что 12 августа на V саммите глав государств прикаспийских стран в казахстанском городе Актау состоялась церемония подписания документа.

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент России Владимир Путин, Президент Ирана Хасан Рухани и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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