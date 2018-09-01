Мехрибан Алиева: Ваши добрые посылы – высшая оценка моей деятельности

1 сентября 2018 12:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева получила многочисленные поздравления в связи с днем рождения. Мехрибан ханум выразила глубокую признательность всем за теплые, искренние поздравления, и сердечные пожелания:

"Дорогие друзья,

Я получила множество поздравлений с днем рождения. Сердечные пожелания, теплые слова адресуют мне самые разные люди. Мне пишут студенты и пенсионеры, наши соотечественники и зарубежные друзья. Мне очень жаль, что я не имею физической возможности лично ответить каждому из вас. Но я сердечно благодарю всех вас за теплые слова, за добрую и высокую оценку моей деятельности. Каждое поздравление для меня очень ценно и дарит позитивную энергию.

Дорогие друзья,

Мы живем в динамично развивающемся мире, в котором, несмотря на все перемены, по-прежнему главными ценностями остаются человечность и порядочность, искренность и доброта, милосердие и любовь.

Вашу любовь и поддержку я ощущала всегда. Ваши добрые посылы – высшая оценка моей деятельности. Спасибо вам за это. Поверьте, это самый лучший подарок на день рождения.

Дорогие друзья,

Еще раз сердечно благодарю всех вас за внимание и сердечные поздравления. Желаю всем вам счастья, здоровья, света и любви, а родному Азербайджану — мира, благополучия и процветания".

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