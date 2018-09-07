Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Гаджигабульском районе

7 сентября 2018 17:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией (103 километра)-Наваи-Пирсаат Гаджигабульского района.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией (103 километра)-Наваи-Пирсаат, соединяющей пять населенных пунктов с населением в одиннадцать тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будут выделены 3,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош-ха-Шана
Политика 17:40
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет свою роль в вопросах энергетической безопасности региона и Европы
Политика 12:50
От имени Президента Хорватии в честь Президента Ильхама Алиева был дан официальный прием (ФОТО)
Политика 6 сентября 22:37
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Бразилии
Политика 6 сентября 19:55
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем парламента Хорватии (ФОТО)
Политика 6 сентября 18:45
Cостоялся рабочий обед Президента Азербайджана с премьер-министром Хорватии (ФОТО)
Политика 6 сентября 18:30
Лента новостей
Де Мистура обсудит проблему Идлиба с Россией, Турцией и Ираном в Женеве
В мире 18:54
Лето в Баку завершилось клипом Леонида Агутина (ВИДЕО)
Звёздный мир 18:24
Китай повысит ставку экспортной скидки для некоторых категорий товаров
Китай 17:58
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош-ха-Шана
Политика 17:40
Названы самые дорогие автомобили в 2018 году (ФОТО)
Интересное 17:39
Россия, Турция и Иран хотят усилить координацию по гуманитарной линии в САР
Россия 17:37
Медведев и Арипов подписали соглашение о строительстве АЭС в Узбекистане
Узбекистан 17:33
Итоги валютных торгов в Израиле: курсы доллара и евро снизились
Израиль 17:25
Россия, Иран и Турция продолжат взаимодействие для уничтожения террористов
Россия 17:23