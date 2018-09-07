Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Гаджигабульском районе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией (103 километра)-Наваи-Пирсаат Гаджигабульского района.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией (103 километра)-Наваи-Пирсаат, соединяющей пять населенных пунктов с населением в одиннадцать тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будут выделены 3,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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