Президент Турции прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)

15 сентября 2018 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.

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