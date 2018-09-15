Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган и Первая леди Мехрибан Алиева участвуют в параде, посвященном 100-летию освобождения Баку

БАКУ /Trend/ - В столице Азербайджана в субботу проходит парад, посвященный 100-летию освобождения Баку.
В параде принимают участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Первая леди Мехрибан Алиева.
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт президентам Азербайджана и Турции.
Главы государств поприветствовали солдат.
Военный оркестр исполнил государственные гимны Турции и Азербайджана.
Прозвучали песни «Бушевало Черное море» («Çırpınırdın Qara dəniz») и “Азербайджан”.
Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступил на параде.
Затем выступил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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