Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган и Первая леди Мехрибан Алиева участвуют в параде, посвященном 100-летию освобождения Баку

15 сентября 2018 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В столице Азербайджана в субботу проходит парад, посвященный 100-летию освобождения Баку.

В параде принимают участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Первая леди Мехрибан Алиева.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт президентам Азербайджана и Турции.

Главы государств поприветствовали солдат.

Военный оркестр исполнил государственные гимны Турции и Азербайджана.

Прозвучали песни «Бушевало Черное море» («Çırpınırdın Qara dəniz») и “Азербайджан”.

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступил на параде.

Затем выступил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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