Бредовыми заявлениями Пашинян приближает конец своей власти – азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Бредовыми заявлениями Пашинян приближает конец своей власти.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), политолог Эльман Насиров.

По словам Насирова, Пашинян делает такие провокационные заявления одно за другим, что говорит о его психических отклонениях и необходимости заключения врача.

«С одной стороны, Пашинян выдвигает идею участия в переговорах незаконного режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях, как стороны этого процесса, с другой стороны, выступает с очень бессмысленной позицией о том, что оккупированные районы вокруг Нагорного Карабаха являются частью незаконного режима. А теперь он с абсурдной позиции подходит к призыву на военную службу Гейдара Алиева - сына Президента Ильхама Алиева - и вновь демонстрирует позицию, адресованную своей аудитории. Дело в том, что после окончания вуза сын Президента Азербайджана Гейдар Алиев в соответствии с законодательством призван на военную службу, и вчера прошла церемония принятия присяги. Что касается Пашиняна, то он пытается понравиться уличной аудитории, говоря, что якобы отправляет своего сына служить в Нагорный Карабах. Но очевидно, что сын Пашиняна числится среди служащих в оккупированном Джебраильском районе Азербайджана, однако распространяется информация о том, что он чаще находится в Ханкенди. То есть, он числится среди служащих в Джебраиле, но фактически он там не служит», - сказал Насиров.

Политолог отметил, что в основе всех этих провокационных заявлений Пашиняна стоит один единственный вопрос.

«Он хочет положить конец двоевластию в стране, потому что в его руках высшая исполнительная власть, и Пашинян думает, что законодательная власть в руках лиц, которых он считает своими врагами, и продолжает делать такие абсурдные заявления, чтобы победить на парламентских выборах. То есть, до мая следующего года мы будем свидетелями не одного такого его заявления, но Пашинян не должен забывать, что, вмешиваясь во внутренние дела Азербайджана, приближает конец своей власти. Он не должен забывать, почему ушел Саргсян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно доводил до внимания противоположной стороны, что в уходе Саргсяна была и роль Азербайджана, потому что Азербайджан проводил последовательную политику изоляции Саргсяна, которая ослабила Армению и обусловила уход Саргсяна», - сказал Насиров.

В заключение депутат добавил, что если Пашинян и дальше продолжит провокационные шаги и не перестанет вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, то приблизит конец своей власти.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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