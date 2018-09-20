США намерены продолжать сотрудничество с Азербайджаном - военный атташе

20 сентября 2018 20:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку отметили 71-ю годовщину создания ВВС Соединенных Штатов Америки, говорится в четверг в сообщении посольства США в Азербайджане.

Военный атташе посольства полковник Адам Кавлик на приеме поприветствовал гостей, в том числе представителей ВВС Азербайджана, и выступил по поводу военного сотрудничества между США и Азербайджаном.

"Мы намерены продолжать наше важное сотрудничество с Азербайджаном в таких сферах, как наша деятельность в Афганистане, борьба с глобальным терроризмом и обеспечение региональной безопасности", - отметил Кавлик.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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