Новруз Мамедов: Проект госбюджета Азербайджана на 2019 г. составлен с учетом глобальных финансово-экономических процессов (ФОТО) (версия 2)

24 сентября 2018 18:11 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Проект госбюджета Азербайджана на 2019 год составлен с учетом глобальных финансово-экономических процессов.

Об этом в понедельник на очередном заседании Кабинета министров сказал премьер-министр Новруз Мамедов.

На заседании обсуждались проекты государственного бюджета Азербайджана на 2019 год и сводного бюджета и показатели сводного бюджета на последующие три год, концепция экономического и социального развития Азербайджана на 2019 год и последующие три года.

Новруз Мамедов отметил, что проводимая под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева успешная экономическая политика способствовала динамичному развитию страны. Премьер-министр сказал, что проект государственного бюджета на следующий года с этой точки зрения был составлен на основе достижений, а также с учетом глобальных финансово-экономических процессов, происходящих в мире.

Новрузов отметил, что в разработке за основу были взяты, как и всегда, социальная направленность бюджета, постоянное повышение материального благосостояния населения, особое внимание было уделено поддержке развития ненефтяного сектора, обеспечению оборонной мощи и безопасности государства, еще большему увеличению авторитета страны на международной арене.

Затем были заслушаны доклады министра финансов и заместителя министра экономики Азербайджана по вопросам повестки дня.

После обсуждений проектов было принято решение одобрить их и в соответствие с законом «О бюджетной системе» представить Президенту Азербайджана сборник документов, входящих в бюджетный проект.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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