Почтена память разоблачившего армянскую ложь азербайджанского разведчика (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Члены Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана «Альянс» во вторник посетили могилу профессионального азербайджанского разведчика Мамедгусейна Асадова.

Члены объединения возложили цветы на могилу разведчика и его супруги.

До сих пор информация о разведчике Мамедгусейне Асадове была засекречена, сказал заместитель генерального директора Информационного агентства Trend Арзу Нагиев.

«Мы расследовали, что Мамедгусейн Асадов имеет исключительные заслуги в истории советской разведки, в предотвращении покушения во время Тегеранской конференции 1943 года на глав СССР, США и Великобритании. Поэтому сейчас стараемся, чтобы его деятельность была оценена, чтобы общественность узнала об этом героическом сыне Азербайджана и была написана книга о нем», - сказал Нагиев.

Затем зампред Общественного объединения «Альянс» Азер Гараев рассказал о жизни и деятельности Мамедгусейна Асадова. Он отметил, что Асадов родился в 1900 году в Астрахани. В 19 лет начал служить в одной из частей особого назначения Красной армии.

«После начала Великой Отечественной войны Главное разведуправление командировало Асадова в Иран, так как он отлично владел оперативной обстановкой, свободно говорил на нескольких иностранных языках и располагал широкими возможностями разведчика. Главным направлением работы была организация операций против английской и немецкой разведок. В 1943 году Иран был выбран самым подходящим местом для переговоров глав государств антигитлеровской коалиции. Это было предложение Сталина. Подготовка к Тегеранской конференции шла в условиях строжайшей секретности. Мамедгусейн Асадов был одним из проинформированных о ней. Союзники в целях безопасности не информировали об этом даже иранскую сторону. Иран узнал о месте проведения конференции за шесть дней до ее начала, то есть 22 ноября 1943 года», - сказал Гараев.

Он напомнил, что 28 ноября началась Тегеранская конференция.

«Накануне конференции Асадов получил информацию о подготовке немецкой разведкой покушения на глав СССР, США и Великобритании. Он срочно докладывает об этом руководству. В результате своевременного информирования запланированное покушение было очень профессионально предотвращено», - сказал зампред общественного объединения.

Азер Гараев подчеркнул, что Мамедгусейн Асадов сыграл исключительную роль в предотвращении этого покушения.

«Именно Асадову было поручено обеспечить безопасность этой встречи. Он был первым проинформирован о том, что немецкая разведка отправила в Иран диверсантов для покушения на глав государств, и доложил об этом руководству. Благодаря его деятельности покушение было предотвращено. Но поскольку тогда главой советской резидентуры было лицо армянской национальности, эту операцию попытались приписать ему. Мы изучили советские архивы. Правда, в то время резидентурой руководило лицо армянской национальности, но никакого отношения к этой операции оно не имело и в аресте немецких диверсантов в Иране участвовал лично Мамедгусейн Асадов. Позднее всем разведчикам, принявшим участие в этой операции, были вручены государственные награды, но только Мамедгусейн Асадов был награжден двумя орденами одновременно - Ленина и Красной Звезды», - сказал Гараев.

Гараев подчеркнул, что публикация фактов и доказательств о героическом сыне Азербайджана, освещение и распространение информации о профессиональном разведчике разоблачили намерения армян сфальсифицировать историю.

«Несмотря на то, что армянские историки и их приспешники сфальсифицировали историю разведки, справедливость все равно восторжествовала», - сказал Гараев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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