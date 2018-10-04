Хикмет Гаджиев: Отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются во всех сферах в плоскости стратегического партнерства

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются во всех сферах на основе принципов добрососедства и взаимоуважения в плоскости стратегического партнерства. Две встречи в сентябре Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Российской Федерации Владимира Путина в Сочи и Баку являются очередным свидетельством этого.

Об этом сказал Trend в четверг заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что искренний диалог и регулярные встречи глав государств, основанные на доверии и дружбе, имеют особую значимость во всестороннем развитии партнерских связей.

«Свидетельством высокого уровня доверия и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами является и то, что двусторонние связи успешно развиваются и в формате межрегиональных связей. IX Азербайджано-российский межрегиональный форум, открытый главами государств, на котором они выступили с речами, обещает новые перспективы и возможности для дальнейшего развития сотрудничества. В то же время, сотрудничество между нашими странами, основанное на традиционных дружественных отношениях, продолжается и в многосторонней плоскости», - сказал официальный представитель Администрации Президента.

(Автор: Ляман Зейналова)

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