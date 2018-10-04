Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-ватиканские связи еще раз демонстрируют всему миру, как представители различных культур, религий могут успешно сотрудничать друг с другом (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял верительные грамоты апостольского нунция Святого престола в стране архиепископа Пола Фицпатрика Расселла.

Архиепископ Пол Фицпатрик Расселл обошел строй почетного караула.

Пол Фицпатрик Расселл вручил свои верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с апостольским нунцием.

Глава государства, подчеркнув, что отношения между Азербайджаном и Ватиканом находятся на высоком уровне, сказал: "Мы по сей день находимся под впечатлением визита Папы Римского Франциска в Азербайджан".

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил встречи, проведенные с Папой Римским Франциском во время данного визита, а также свой визит в Ватикан. Расценив визит Папы Римского Франциска в страну как историческое событие, Президент Ильхам Алиев отметил значение его обстоятельного знакомства с Азербайджаном во время пребывания в стране, контактов с людьми, а также встречи с представителями религиозных общин в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев также выразил признательность за прием, оказанный недавно Папой Римским Франциском госпоже Мехрибан Алиевой, и констатировал, что данная встреча произвела на госпожу Мехрибан Алиеву глубокое впечатление.

Президент Ильхам Алиев просил передать Папе Римскому Франциску приветствия и самые добрые пожелания.

Подчеркнув, что наши отношения имеют хорошую историю и охватывают многочисленные сферы, Президент Ильхам Алиев отметил, что связи в области культуры представляют особое значение, что это сотрудничество является, с одной стороны, хорошим признаком двусторонних отношений, а с другой, - одним из важных элементов межкультурного и межцивилизационного глобального процесса. Мы высоко оцениваем это сотрудничество и уверены в том, что наши связи будут укрепляться и впредь.

Глава государства выразил надежду, что архиепископ Пол Фицпатрик Расселл в период своей деятельности внесет вклад в дальнейшее развитие отношений.

Архиепископ Пол Фицпатрик Расселл, выразив признательность за добрые слова, подчеркнул прекрасные отношения между Ватиканом и Азербайджаном. Сообщив, что несколько недель назад встретился с Папой Римским Франциском, он отметил, что в ходе этой встречи Папа Франциск с удовлетворением вспомнил визит в Азербайджан, а также сказал, что с добрыми чувствами ожидает визита госпожи Мехрибан Алиевой.

Глава государства констатировал, что, по словам госпожи Мехрибан Алиевой, ее встреча с Папой Римским прошла в теплой и дружественной обстановке. Подчеркнув, что это служит хорошим показателем сотрудничества, Президент Ильхам Алиев отметил, что азербайджано-ватиканские связи еще раз демонстрируют всему миру, как люди, проживающие на различных географических территориях, представители различных культур, различных религий могут успешно сотрудничать друг с другом и налаживать дружественные связи.

Архиепископ Пол Фицпатрик Расселл сказал, что полностью разделяет мысли Президента Ильхама Алиева, и в свою очередь констатировал, что связи между Ватиканом и Азербайджаном в полном смысле слова служат примером.

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