Лейла Абдуллаева: Достижение многосторонних внешнеполитических целей, опирающихся на национальные интересы, долг каждого азербайджанского дипломата

Интервью Trend новой главы пресс-службы МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой

- Поздравляем Вас с назначением на эту должность. Расскажите, пожалуйста, о себе.

- Родилась в Баку в 1981 году. Среднее образование получила в Баку, затем обучалась на бакалавриате и в магистратуре факультета «Международное право и международные отношения» Бакинского государственного университета по специальности «Международные отношения». С 2002 года работаю в министерстве иностранных дел. За время работы в министерстве занималась вопросами сфер региональной безопасности, участия Азербайджана в региональных организациях, в частности, отношений сотрудничества в политической сфере и сфере безопасности с этими организациями. Работала в представительстве Азербайджана в НАТО, осуществляла дипломатическую деятельность в посольстве Азербайджана в Бельгии и представительстве Азербайджана в ЕС. До нынешнего назначения была заместителем директора в Агентстве помощи международному развитию Азербайджана в МИД. Замужем, имею двоих детей.

- Что Вы можете рассказать о своей работе в МИД и диппредставительствах за рубежом?

- Достижение опирающихся на национальные интересы многосторонних внешнеполитических целей, осуществляемое Азербайджаном под руководством главы государства в существующей сложной геостратегической обстановке - долг каждого азербайджанского дипломата, и за время работы в МИД, а также в диппредставительствах за рубежом я как дипломат старалась достойно исполнять эту обязанность.

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