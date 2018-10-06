Отношения между Азербайджаном и Россией раздражают проармянские силы - политолог

6 октября 2018 13:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На отношения между Азербайджаном и Россией, которые развиваются на высоком уровне, не могут повлиять такие проармянские силы, как зампредседателя комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Госдумы России Константин Затулин.

Об это в субботу сказал Trend депутат, политолог Эльман Насиров.

По его словам, отношения между Азербайджаном и Россией раздражают проармянские силы.

«Существуют очень теплые отношения как между двумя народами, так и руководителями государств. Проармянские силы, видя эту реальность, засуетились. Один из таких – Затулин. Нам давно известно, что Затулин является инструментом в руках проармянских сил. Он всегда стремится к тому, чтобы нанести ущерб стратегическим отношениям между Азербайджаном и Россией», - отметил Насиров.

По его словам, Затулин обвиняет Азербайджан в нарушении процесса мирного урегулирования, а также в военной риторике.

Насиров сказал, что всем известно, что Азербайджан является миролюбивой страной, причиной не использования военной силы для освобождения оккупированных азербайджанских земель является стремление решить проблему мирным путем.

«Затулин же награжден «орденом чести» сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана. Такие безответственные лица, делая такие заявления, подрывают процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта мирным путем, а также желают навредить стратегическим отношениям между Азербайджаном и Россией. Такая абсурдная позиция Затулина не является позицией России. Это мнение такого человека, как Затулин, который служит армянским интересам. Несмотря на это, руководство Государственной думы России должно принять меры в связи с таким безответственным поведением депутата. Потому что эти обвинения противоречат российско-азербайджанским отношениям», - сказал Насиров.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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