Президент Ильхам Алиев принял главу Фонда этнического взаимопонимания США

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял президента Фонда этнического взаимопонимания США Марка Шнайера.

Марк Шнайер с удовлетворением вспомнил встречи, проведенные с Президентом Ильхамом Алиевым в Баку и США.

В ходе беседы было отмечено создание всяческих условий для совместного проживания в Азербайджане в условиях спокойствия и благополучия представителей различных народов и этнических групп, в том числе еврейской общины, их активного участия в общественной жизни страны.

На встрече были подчеркнуты успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и США, вклад, вносимый в это Фондом этнического взаимопонимания США.

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