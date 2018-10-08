Президент Ильхам Алиев принял главу Фонда этнического взаимопонимания США

8 октября 2018 10:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял президента Фонда этнического взаимопонимания США Марка Шнайера.

Марк Шнайер с удовлетворением вспомнил встречи, проведенные с Президентом Ильхамом Алиевым в Баку и США.

В ходе беседы было отмечено создание всяческих условий для совместного проживания в Азербайджане в условиях спокойствия и благополучия представителей различных народов и этнических групп, в том числе еврейской общины, их активного участия в общественной жизни страны.

На встрече были подчеркнуты успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и США, вклад, вносимый в это Фондом этнического взаимопонимания США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина
Политика 7 октября 11:26
Президент Ильхам Алиев обновил состав совместной с Румынией комиссии
Политика 6 октября 15:37
Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу ИВ Бейлаганского района
Политика 5 октября 15:31
Президент Ильхам Алиев подписал указ о боевых знаменах и военно-морских флагах Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
Политика 5 октября 11:43
Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум взаимопонимания между Азербайджаном и Хорватией в сфере сельского хозяйства
Политика 5 октября 11:19
Президент Ильхам Алиев утвердил ряд азербайджано-таджикских и азербайджано-австрийских документов
Политика 5 октября 01:38
Лента новостей
В Минске пройдет международная конференция "Борьба с терроризмом в цифровую эпоху"
Беларусь 11:34
Выставка-продажа меда в Баку открывается сегодня
Общество 11:29
В Грузию поступили вакцины от гриппа
Грузия 11:29
Мировая цена на нефть снизилась
Энергетика 11:23
Студенты БВШН успешно выступили в конкурсе «CanSat Azerbaijan 2018»
ИКТ 11:21
Аналитики огласили прогнозы по ценам на нефть на 8 октября
Энергетика 11:20
Новый технологический комплекс в Узбекистане обеспечит рост газохимической отрасли (Эксклюзив)
Энергетика 11:15
Французская компания построит в Узбекистане солнечную электростанцию
Энергетика 10:41
Туркменистан готовится к проведению международной автомобильной выставки
Туркменистан 10:40