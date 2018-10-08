МИД расследует информацию о незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана иностранцах

8 октября 2018 16:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время расследуется информация об иностранцах, которые, грубо нарушив законы Азербайджана, незаконно посетили оккупированные территории страны, и после надлежащей идентификации будет принято решение о включении их имён в список нежелательных лиц, которым запрещен въезд в Азербайджан.

Об этом в понедельник говорится в заявлении МИД Азербайджана по поводу визита в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Акопян с группой женщин из России.

"В дополнение к позиции, которую мы уже озвучили по поводу инициативы «Женщины за мир», ещё раз повторяем, что те, кто хочет мира, не должны продолжать войну, те, кто хочет предотвратить человеческие жертвы, не должны осуществлять оккупацию земель других государств, и, наконец, призывающие женщин и матерей к миру не должны направлять своих детей на военную службу на международно признанные территории Азербайджана", - отмечается в заявлении.

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