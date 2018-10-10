Азербайджан примет участие в заседании Совета министров обороны стран- участниц СНГ

10 октября 2018 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов примет участие в заседании Совета министров обороны государств – участников СНГ, которое пройдет 12 октября в Ташкенте, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в среду.

Напомним, что в проекте повестки дня встречи глав оборонных ведомств стран СНГ значится 20 пунктов. В частности, на заседании планируется обсудить обстановку в Центрально-Азиатском регионе и приоритетные задачи противодействия международному терроризму, направления развития военного сотрудничества между государствами Содружества, поговорить о перспективах Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки.

Кроме того, будут обсуждаться вопросы сотрудничества в области обеспечения полетов авиации вооруженных сил стран СНГ, реализации Концепции развития Единой системы государственного радиолокационного опознавания, взаимодействия в сфере военного образования, проведения совместных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Члены Совета также намерены принять План работы СМО на 2019 год, подписать документы, направленные на развитие Совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил государств – участников Содружества, информационное обеспечение деятельности вооруженных сил на период до 2022 года, сотрудничество в области навигации, топографии и геодезии, метрологии, утвердить совместные мероприятия объединенной системы ПВО стран СНГ в 2019 году, а также рассмотреть ряд других вопросов.

Совет министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств был образован в 1992 году. В его состав входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Группа азербайджанских миротворцев отправлена в Афганистан (ФОТО)
Политика 9 октября 18:06
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 9 октября 12:27
Вооружение и военная техника азербайджанской армии переводятся на зимний режим (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 8 октября 17:30
Подразделения ПВО общевойсковых объединений и соединений азербайджанской армии провели плановые учебные тренировки (ФОТО)
Политика 8 октября 13:54
Подразделения азербайджанской армии провели тренировки по парашютной подготовке (ВИДЕО)
Политика 8 октября 12:29
ВМС Азербайджана проводят командно-штабные учения (ФОТО)
Общество 5 октября 17:15
Лента новостей
У побережья Турции затонуло судно с нелегалами
Турция 13:30
Крупные холдинги Азербайджана консолидируют свои IT-инфраструктуры
ИКТ 13:23
Рязанская область России надеется на тесное сотрудничество с Израилем
Израиль 13:17
В Баку состоялось совещание Координационного cовета «Евразия» (ФОТО)
Бизнес 13:14
В США изобрели ткань, меняющую цвет и рисунок по команде со смартфона
В мире 13:11
Белорусская делегация принимает участие в заседании советов управляющих МВФ и ВБ
Беларусь 13:06
Таможенный доход Ирана составил около 3,88 млрд долларов за полгода
Экономика 13:03
Завтра в Баку местами возможны кратковременные дожди
Общество 13:01
Оглашена стоимость очередного проекта в энергосекторе Узбекистана (Эксклюзив)
Энергетика 12:58