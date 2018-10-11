Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги Губа-Гонагкенд

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению строительства автомобильной дороги Губа-Гонагкенд.

Согласно распоряжению, с целью продолжения строительства автодороги Губа-Гонагкенд, соединяющей 66 населенных пунктов с населением 68 тысяч человек, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, министерству экономики - предусмотреть в разделе государственных капвложений в проекте государственного бюджета на 2019 год финансовые средства, указанные в этом распоряжении, для завершения строительства автомобильной дороги, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.