Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане не останется ни одного города, где бы не было самой современной больницы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не останется ни одного города, где бы не было самой современной больницы. Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с коллективом Губинской районной центральной больницы во время церемонии ее открытия.

«В этом году запланировано открытие новых крупных больниц в шести городах. Сегодня уже сдается вторая больница. До этого была сдана Нафталанская городская больница. До конца года запланировано завершение строительства четырех больниц. В будущем году будут сданы четыре городские больницы, или продолжится их строительство. Таким образом, в Азербайджане не останется ни одного города, где бы не было самой современной больницы. Наконец, мы увидим завершение создания материально-технической базы сферы здравоохранения нашей страны. Это действительно большое событие, потому что сегодня повышается уровень медицинских услуг, оказываемых в нашей стране, растут возможности. Используя эти возможности, сегодня мы можем оказывать гражданам прекрасные услуги. Вам известно, что несколько лет в нашей стране проводится диспансеризация - диагностика. В этом году этой возможностью воспользовались более пяти миллионов человек. У некоторых из них выявлены болезни, им оказаны медицинские услуги, даны рекомендации. Если болезнь серьезная, тогда они направляются в город Баку», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что за последние 15 лет в Азербайджане построено или капитально отремонтировано более 600 медицинских учреждений. «Это наш большой вклад в сохранение здоровья наших людей. Здоровье людей – важнейший вопрос. Глядя сегодня на статистику, растущий рейтинг Азербайджана в подсчетах Всемирной организации здравоохранения, мы видим, что в этой сфере достигнуты очень хорошие результаты. В Азербайджане повышается продолжительность жизни людей, снижается материнская и детская смертность. Конечно, в этом направлении будут предприняты еще более существенные шаги. Однако, в принципе, процесс создания материальной базы системы здравоохранения завершается», - подчеркнул глава государства.

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