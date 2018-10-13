Официальный Баку: Армянская сторона должна правильно оценивать реальность и не повторять ошибки прежнего режима (версия2)

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона должна правильно оценивать реальность и не повторять ошибки прежнего режима.

Об этом в субботу сказал журналистам заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что вывод армянских войск из оккупированных территорий Азербайджана может создать реальные возможности для решения конфликта, в результате чего азербайджанская и армянская община Нагорного Карабаха, как и прежде, смогут жить в мире и спокойствии в рамках территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ Азербайджана: «У Азербайджана богатые традиции мультикультурализма, представители различных этнических и религиозных общин испокон веков проживают в стране в мире и благополучии. Азербайджан поощряет эти ценности на национальном и международном уровнях. Армения же является моноэтническим государством».

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