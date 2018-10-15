Деятельность Президента Ильхама Алиева за прошедшие 15 лет является гарантией долговечности азербайджанского государства - Афлатун Амашов

БАКУ /Trend/ - Перемены, произошедшие в Азербайджане за последние 15 лет, вызывают восхищение.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат, председатель Совета печати Азербайджана Афлатун Амашов.

Амашов отметил, что деятельность Президента Ильхама Алиева за прошедшие 15 лет является гарантией существования, долговечности азербайджанского государства.

По его словам, это исторический успех.

«Оценивая этот успех, в первую очередь, считаю необходимым вспомнить исключительные заслуги великого лидера Гейдара Алиева. Считаю, что Гейдар Алиев на примере Азербайджана в каком-то роде поменял ход развития южно-кавказского региона, входящего в круг интересов различных мировых сил. Возможно, некоторые могли думать, что независимость страны в 1991 году будет носить формальный характер, но Гейдар Алиев превратил этот процесс, кажущийся формальностью, в неоспоримую реальность. Ильхам Алиев же превратил Азербайджан в важную силу, с которой считаются», - отметил Амашов.

Депутат также сказал, что статистические показатели за 15 лет, действительно, приводят в восторг.

«В целом, произошедшие в Азербайджане за последние 15 лет перемены, вызывают восхищение. Нет такой области, такого направления, где не было бы высокого развития, не наблюдался бы прогресс. В истории был такой этап, называемый эпохой Возрождения. Эти эпохи в Европе и в Азербайджане пришлись на различные исторические периоды», - сказал Амашов.

Депутат охарактеризовал 15-летний период президентства Ильхама Алиева как эпоху Возрождения Азербайджана.

«Это возрождение означало сближение со всем миром. В тоже время, это возрождение привело к распространению азербайджанской культуры в мире, превратило Азербайджан в место, где сливаются культуры различных стран», - добавил депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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