МИД: Для устойчивого развития Армении нет другого пути, кроме вывода войск с оккупированных территорий Азербайджана

14 октября 2018 23:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для устойчивого развития Армении нет другого пути, кроме вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий. Об этом сказали Trend в воскресенье в пресс-службе МИД Азербайджана, комментируя принятую на 17-м саммите организации Франкофонии резолюцию, в которой присутствует пункт про армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.

"На 17-м саммите Франкофонии была принята резолюция под названием "Кризисные ситуации, выход из кризиса и миростроительство на франкофонских территориях" и в резолюцию был включен пункт про армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Здесь отражается полная поддержка усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также говорится о возобновлении переговорного процесса, обеспечивающего мирное урегулирование конфликта, на основе фундаментальных принципов Хельсинкского заключительного акта, включая не применение силы или угроз, принципы территориальной целостности и самоопределения народов", - сказали в МИД.

В пресс-службе МИД отметили, что согласно языку Хельсинкского заключительного акта, Армения несет ответственность за применение силы для осуществления захватнической политики против Азербайджана и удержания под военной оккупацией территорий Азербайджана, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов.

"Хотели бы подчеркнуть, что в Хельсинкском заключительном акте четко говорится, что "государствам следует воздерживаться в их взаимных, как и вообще в их международных отношениях от применения силы или угрозы против территориальной целостности, или политической независимости любого государства". Что касается принципа самоопределения народов, то в Хельсинкском заключительном акте четко излагается следующее: "Государства-участники должны уважать равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, действуя постоянно в соответствии с целями и принципами Устава ООН и соответствующими нормами международного права, включая те, которые относятся к территориальной целостности государств". На мой взгляд, документ написан на довольно понятном языке, и здесь нет необходимости в дополнительных объяснениях и объяснениях".

В пресс-службе подчеркнули, что не смотря на усилия Армении злоупотребить Франкофонийской организацией в резолюции саммита говорится, что основой для урегулирования конфликта являются принципы Хельсинкского заключительного акта.

"Армения должна прекратить свои безуспешные усилия по обману международной общественности и выполняя свои обязательства по соответствующим резолюциям Совета безопасности ООН и Хельсинкского заключительного акта вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана. Надеемся, что после выборов в Армении новое правительство этого государства поймет, что для устойчивого развития Армении нет другого пути, кроме вывода своих войск с оккупированных азербайджанских территорий", - сказали в пресс-службе.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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