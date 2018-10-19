Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию (ФОТО)

19 октября 2018 14:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу прибыл с рабочим визитом в Турцию для участия в церемонии открытия нефтеперерабатывающего завода “Star” в городе Измир.

В измирском аэропорту имени Аднана Мендереса, где развевались государственные флаги двух стран, главу государства встретили высокопоставленные официальные лица.

В честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Глава государства поприветствовал турецких солдат.

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