Премьер Грузии поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения

БАКУ /Trend/ - В понедельник премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Мамука Бахтадзе поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности, крепкого здоровья.
Президент Ильхам Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравления.
В ходе телефонного разговора Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений между нашими странами в различных областях и высказали уверенность в том, что наши связи будут успешно развиваться и в 2019 году.
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