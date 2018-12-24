Премьер Грузии поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения

БАКУ /Trend/ - В понедельник премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Мамука Бахтадзе поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности, крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений между нашими странами в различных областях и высказали уверенность в том, что наши связи будут успешно развиваться и в 2019 году.

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