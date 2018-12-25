Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового учебного здания в Полицейской академии МВД (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:03)
БАКУ /Trend/ - Во вторник в Полицейской академии МВД состоялось открытие нового учебного здания.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии.
Министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов отдал рапорт главе государства.
Президент Ильхам Алиев возложил цветы к возведенному на площади Полицейской академии памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву.
Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие нового учебного здания, и ознакомился с созданными здесь условиями.
Затем было сделано фото на память.
Далее Президент Ильхам Алиев посмотрел новые автомобили, приобретенные для служебного пользования.
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