В Азербайджане выдача единовременных выплат наследникам погибших военнослужащих завершится в 2019 году

29 декабря 2018 14:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане процесс выдачи единовременных выплат наследникам погибших военнослужащих завершится в 2019 году, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В исполнение указа главы государства об обеспечении единовременной выплаты в размере 11 тысяч манатов наследникам погибших военнослужащих продолжаются соответствующие работы.

В соответствии с решением о выдаче единовременной выплаты, на банковские счета
4190 наследников 3097 погибших военнослужащих перечислены соответствующие денежные средства.

Всего установлено право на получение единовременной выплаты наследниками 9531 погибшего военнослужащего.

Отметим, что, согласно указу Президента Ильхама Алиева, с 14 ноября, в строгом соответствии с требованиями законодательства и с обеспечением прозрачности, производится единовременная выплата в размере 11 тысяч манатов наследникам военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджана, объявленных погибшими или пропавшими без вести в военных операциях до 2 августа 1997 года.

Всю необходимую информацию о порядке получения единовременных выплат наследники военнослужащих могут получить на сайте министерства труда и социальной защиты населения, после чего они должны представить в нотариальные конторы соответствующие документы, и получить свидетельство о наследстве.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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