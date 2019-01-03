Азербайджан намерен продолжать сформированный на протяжении многих лет политический курс - эксперт

3 января 2019 20:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Поздравительная речь Президента Ильхама Алиева продемонстрировала правильность выбранного пути по всем направлениям внутренней и внешней политики Азербайджана и величие достигнутых результатов.

Об этом в четверг сказал Trend главный редактор газеты «Бакы Хабар», политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, факты свидетельствуют, что Азербайджан намерен и в дальнейшем решительно продолжать политический курс, сформированный на протяжении многих лет.

«Так как этот курс приносит все ожидаемые положительные результаты и не только укрепляет международные позиции Азербайджана, но и динамично улучшает показатели внутреннего развития страны. Президент посредством своей поздравительной речи предоставил азербайджанскому народу очередной полный отчет. Народу было направлено четкое послание, что проводимая в стране политике не имеет других целей, кроме интересов государственности. Позитивные изменения в жизни нашего общества и позиции страны на международной арене являются неизменным принципом измерения эффективности политики. Президент Азербайджана действительно провел открытый обмен мнениями со своим народом о политике, проводимой внутри Азербайджана и в мировом масштабе. Азербайджанскому народу была предоставлена возможность для ознакомления со всеми элементами политики, проводимой в течение 2018 года», - отметил эксперт.

Гулиев сказал, что Азербайджан рассматривает и будет рассматривать постоянное развитие сотрудничества с Европейским союзом, исламским миром и странами региона как одну из своих целей.

«Действительно, как и отметил Президент Азербайджана, подписав документ «Приоритеты партнерства», ЕС продемонстрировал желание развивать отношения с Азербайджаном. Организация исламского сотрудничества всегда по достоинству оценивала реальный вклад Азербайджана во всемирную исламскую солидарность», - добавил эксперт.

По его словам, глава государства еще раз обратил внимание всего мира на истинную причину нынешних волнений в Армении.

«До всего мира еще раз было доведено, что Азербайджан продолжит полностью оправдавшую себя политику в отношении захватнической Армении до тех пор, пока не достигнет своей цели. Одним из интересных нюансов является то, что Президент Ильхам Алиев очень точно показал, какие преимущества и серьезные позиции были у азербайджанской дипломатии в 2018 году по нагорно-карабахскому вопросу», - отметил Гулиев.

По его словам, глава государства еще раз сообщил азербайджанскому народу и всему миру, что главным фактором в урегулировании нагорно-карбахского конфликта остаются Вооруженные силы Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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