Лев Спивак: В 2019 году отношения между Азербайджаном и Израилем будут развиваться еще более стремительно

БАКУ /Trend/ - В 2019 году отношения между Азербайджаном и Израилем будут развиваться еще более стремительно.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал генеральный директор международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» Лев Спивак в интервью СТМЭГИ.

Он отметил, что 2018 год стал для обеих стран успешным.

«В прошлом году произошли два самых важных события – в марте в Израиле прошло первое заседание азербайджано-израильской межправительственной комиссии. Азербайджанскую делегацию возглавлял министр налогов Микаил Джаббаров. Я очень рад, что члены делегации нашли время и встретились с членами и активистами «АзИз». Второе событие – это визит министра обороны Авигдора Либермана в Азербайджан», - сказал Спивак.

Спивак отметил, что прошлый год также стал годом прорыва в сфере туризма, и очень много израильтян посетило Азербайджан.

«Количество авиарейсов между Баку и Тель-Авивом резко возросло. Я надеюсь, что эта тенденция продолжится - в 2019 году отношения двух стран будут развиваться еще более стремительно», - сказал он.

Что касается планов «АзИз» на будущее, Спивак сообщил, что в 2019 году планируется расширить географию проведения мероприятий.

«У нас намечены мероприятия в России и Германии. Они будут связаны с годовщинами трагедии 20 Января и Ходжалинской трагедии, а также с праздником Новруз, Днями независимости Израиля и Азербайджана и т.д. В этому году мы планируем провести очередной, третий съезд «АзИз». Свое участие уже подтвердили высокопоставленные чиновники Азербайджана и Израиля», - сказал он.

Кроме того, Спивак отметил, что «АзИз» планирует начать регулярную работу по организации мероприятий с участием академиков, историков, политологов.

«Будем налаживать связи с серьезными университетами мира», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.