Президент Ильхам Алиев: Проводимые в Азербайджане реформы служат макроэкономической ситуации, реальному сектору экономики, благосостоянию граждан (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан проводит такие реформы, которые служат макроэкономической ситуации, реальному сектору экономики, благосостоянию граждан, их комфортной жизни, в том числе реформы, связанные с предпринимательством.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в заключительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в этом году будут предприняты дополнительные шаги, связанные с развитием предпринимательства. "Должен сообщить, что в предыдущие годы предпринимателям были предоставлены льготные кредиты на сумму 2,2 миллиарда манатов, а в прошлом году - 160 миллионов манатов. Отрадно, что предоставленные кредиты выдаются за счет ранее предоставленных и погашенных кредитов. То есть, бюджет не расходует средства на эти цели. Эти средства уже аккумулировались. Мы ежегодно оказываем и будем оказывать предпринимателям такую поддержку. Для оказания предпринимателям большей помощи в настоящее время организованы экспортные миссии во многие страны. Мы помогаем, выделяем из бюджета средства на эти вопросы. Мы за счет государства участвуем в выставках, особенно, в выставках, связанных с пропагандой продовольственной продукции. Мы привлекаем к этому предпринимателей с тем, чтобы они могли успешнее продавать свою продукцию за рубежом. Создаются торговые дома. Торговые дома Азербайджана уже открылись в Беларуси, Китае, Украине, Латвии, Польше. Это тоже наша инициатива. Должен также отметить, что к нашим торговым домам проявляется большой интерес. В результате открытия торговых домов растет и наш экспорт в эти страны. В ближайшем будущем планируется открыть торговые дома Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах и России»,- сказал глава государства.

Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, очень позитивны прошлогодние показатели, связанные с развитием нашего промышленного потенциала. «Производство в ненефтяном секторе промышленности увеличилось на 9,1 процента. В основе всей этой работы лежит продуманная политика. Широкий размах получило создание промышленных зон, промышленных кварталов, промышленных парков. Этот процесс идет уже не только в Сумгайыте, но и в Гяндже, Мингячевире и других городах. На сегодняшний день в наших промышленных парках есть 67 резидентов. Из них 40 резидентов уже функционируют. Инвестиции, предусмотренные для проектов, реализуемых в промышленных парках, превышают 5 миллиардов манатов инвестиций. В результате данных проектов создано 11 тысяч новых рабочих мест. Этот процесс будет продолжен. Создание промышленных зон планируется и в нынешнем году", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что очень серьезной реформой явилось также задействование механизма поощрения инвестиций. "Данная программа включает 333 проекта. Из них 107 реализованы в 2018 году. Стоимость проектов, осуществляемых в рамках программы поощрения инвестиций, составляет 2,8 миллиарда манатов. В результате реализации этих проектов было создано 12 тысяч рабочих мест. Обратите внимание, если бы мы не перешли на этот механизм, не стали его применять, то в экономику страны не были вложены 2,8 миллиарда манатов.

Это еще раз показывает, насколько важны реформы. Порой к этому слову просто привыкают. Однако реформа носит огромный смысл. В результате реформ развивается мир, развиваются страны, появляются новые возможности. Поэтому реформа должна быть целенаправленной. Мы проводим такие реформы, которые служат макроэкономической ситуации, реальному сектору экономики, благосостоянию граждан, их комфортной жизни, в том числе реформы, связанные с предпринимательством. Посмотрите, какие действенные результаты", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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