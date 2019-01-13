Президент Азербайджана: Полный запуск системы электронного сельского хозяйства - один из важных вопросов повестки дня (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Полный запуск системы электронного сельского хозяйства - один из важных вопросов, стоящих на повестке дня.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в заключительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

"Как я уже отметил, 4,6-процентный рост в области сельского хозяйства – хороший показатель. Но и в этой отрасли проводятся очень серьезные реформы. Новое руководство Министерства сельского хозяйства выдвинуло много важных инициатив. Я одобрил и поддержал их. Сейчас начинается их реализация. Уверен, что в результате этих реформ сельскохозяйственное производство значительно возрастет, в том числе увеличится экспорт, внутренний спрос будет обеспечиваться больше за счет местной продукции. Повысится коэффициент самообеспечения, как я уже отметил, расширятся наши экспортные возможности, мы получим выход на новые рынки", - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, предложения, связанные с субсидиями, позволят создать серьезный поворот к лучшему и в этой отрасли, так как в предоставлении субсидий также имели место большие нарушения. «В некоторых случаях субсидии не доходили до адресата, а порой предоставлялись стихийно. Зачастую некачественными были и удобрения, предназначенные для закупки государством на льготных условиях. В настоящее время государство берет на себя 70 процентов нагрузки в обеспечении удобрениями. Но в ряде случаев завозились некачественные, просроченные удобрения, которые приносили сельскому хозяйству больше вреда, чем пользы. Были и другие нарушения. Поэтому необходимо устранить все нарушения. Гражданин, работающий на селе, должен чувствовать, что государство всегда с ними.

Мы проделали огромную работу по стимулированию сельского хозяйства. Приобретение техники. Только в прошлом году было приобретено 5800 единиц техники. В предыдущие годы приобреталось порой 9 тысяч, 8 тысяч единиц техники. Мы в значительной степени обновили наш технический парк. Приобретается техника самых передовых компаний как в зерноводстве, хлопководстве, так и других отраслях. Поэтому мы продолжим нашу работу в этой области. Мы освободили крестьян от всех налогов, за исключением земельного. Не знаю, есть ли еще страна, оказывающая такую поддержку? Удобрения на 70 процентов, топливо на 50 процентов предоставляются за счет государства, техника приобретается государством и выдается на льготных условиях, субсидии, инфраструктурные проекты. Включение в настоящее время в оборот 100 тысяч гектаров земли, обеспечение их оросительной водой, прокладка дорог – все это за счет льготных кредитов. Большинство кредитов, направленных на развитие предпринимательства, идет на сельское хозяйство. Но мы ожидаем более высоких результатов. То есть, оказываемая государственная поддержка не находит отражения в реальных результатах. В ответ на эту поддержку должны были быть еще большие производства, более развитое сельское хозяйство", - отметил Президент Азербайджана.

"Вы знаете, что я всегда готов говорить о достигнутых успехах, и дел, которыми можно гордиться, достаточно много. Но я всегда, как говорится, недоволен, так как хочу, чтобы было еще лучше. Хочу, чтобы этих нарушений не было. Там, где возможно, мы должны максимально использовать наши возможности, чтобы дела шли еще лучше. Эту цель преследует и кадровая реформа. В настоящее время ожидается структурная реформа, так как структура в управлении устарела. Необходима новая структура управления – более гибкая, более компактная, более целенаправленная. Потому что на протяжении многих лет создаются новые структуры. Когда они создаются, это особенно не ощущается. Одно появилось там, одно – здесь, создано агентство, служба. В конце концов мы видим, что наша структура управления сильно раздута. Сегодня в мире идет обратный процесс – управление более компактное, гибкое, для осуществления более целенаправленной работы с меньшим числом работников. У нас же система управления раздувается. Этому надо положить конец. Поэтому необходимо провести структурную, кадровую реформу. В каждой сфере лица, руководящие данной сферой, обязательно должны работать с максимальной отдачей.

Сельское хозяйство – очень серьезная, крупная отрасль. В селах живет, можно сказать, половина населения. Поэтому данная сфера постоянно находится в центре внимания. Есть хорошие результаты и в области создания крупных фермерских хозяйств и агропарков. Согласно программе, у нас планируется создать в целом 51 агропарк и крупное фермерское хозяйство. Из них 17 созданы. Общая площадь этих 17 агропарков составляет 104 тысячи гектаров. В целом же, площадь всех агропарков составит около 200 тысяч гектаров. Сегодня для создания 31 агропарка предусмотрены средства в размере 2,2 миллиарда манатов. Они будут производить продукцию, как показывают приблизительные подсчеты, на сумму около 800 миллионов – 1 миллиарда манатов", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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