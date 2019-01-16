Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с бывшим Президентом Франции Николя Саркози (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в среду встретилась с бывшим Президентом Франции Николя Саркози.

На встрече была подчеркнута роль Мехрибан Алиевой в успешном развитии французско-азербайджанских связей в период президентской деятельности Николя Саркози. Было отмечено, что деятельность Мехрибан Алиевой как руководителя межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Франция, а также реализация Фондом Гейдара Алиева важных гуманитарных проектов во Франции внесли значительный вклад в дело еще большего укрепления сотрудничества.

На встрече было также отмечено, что в результате деятельности глав государств Азербайджана и Франции в период президентства Николя Саркози, осуществленной в области развития двусторонних отношений, связи между странами были расширены во многих сферах.

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