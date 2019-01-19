Аурелия Григориу: Преступления, совершенные в ночь на 20 января 1990 года в Баку, не должны остаться безнаказанными

БАКУ /Trend/ - Преступления, совершенные в ночь на 20 января 1990 года, не должны остаться безнаказанными, сказала Trend председатель Общественной палаты Молдовы, политический деятель Аурелия Григориу.

«Трагедия 20 января 1990 года навсегда вписана в историю современности черной страницей позора СССР - страны, применившей войска регулярной армии против своего собственного народа, граждан своей страны. Мирная демонстрация, проходившая в Баку в поддержку суверенитета и независимости Азербайджана, была расстреляна из орудий и раздавлена танками советской армии. Вторжение в Баку крупного контингента частей советской армии, внутренних войск и отрядов специального назначения, сопровождалось особой жестокостью и невиданными зверствами. Была учинена расправа над мирным населением, сотни людей были убиты, ранены, пропали без вести», - сказал она.

Григориу отметила, что ввод войск и объявление чрезвычайного положения в Баку были грубейшим нарушением Конституции СССР (статья 119) и Конституции Азербайджанской ССР (статья 71), Международного пакта «О гражданских и политических правах» 1966 года (статья 1).

«Были грубо и бесцеремонно нарушены суверенные права Азербайджанской Республики, допущены грубейшие нарушения фундаментальных прав человека, таких как право на жизнь, право на мирные демонстрации, право на свободу выражения мнения, право собственности. И, к сожалению, в мире мало что известно об этих событиях. Именно с этого позорного и кровавого события начался стремительный процесс развала Советского Союза. Государство массово нарушило права человека, а именно своих же граждан, допустив преступление против своего народа, в частности населения города Баку и Азербайджанской Советской Социалистической Республики. По живым людям стреляли, как по мишеням, зачастую в спину, с единственной целью – убить. Такие преступления не должны оставаться безнаказанными. По нормам международного гуманитарного права,виновные в совершении данного преступного деяния должны быть идентифицированы и преданы суду», - сказала она.

По словам Григориу, говоря о событиях января 1990 года, прежде всего, следует учитывать закрытый характер информационного поля Советского Союза.

"По сей день многие подробности тех трагических событий могут быть рассмотрены с правовой точки зрения только в рамках уголовных дел в отношении как руководителей страны в тот период, руководящих лиц в республике, а также непосредственных исполнителей кровавых преступлений", - сказала она.

С другой стороны, как отметила Григориу, не следует забывать о двойных стандартах, имеющих место в международном сообществе в отношении соблюдения принципов международного права, и реализации прав человека в том числе.

«Сегодня мы вспоминаем жертв той страшной кровавой ночи с 19 на 20 января 1990 года, их гибель не была напрасной. Жестокие уроки истории необходимо усваивать. Ни один режим, отдавший приказ армии стрелять в свой же народ, не сможет после этого удержаться у власти», - заключила она.

Отметим, что ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.

День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершин шехидства.

Приведшая к большим потерям и истреблению безвинных людей трагедия 20 января продемонстрировала боевой дух, непреклонность и гордость азербайджанского народа, который, не стерпев предательской по отношению к Азербайджану политики руководства преступной империи во главе с Горбачевым, стремился к свободе и независимости. Именно в результате этого Азербайджан обрел независимость, о которой мечтал многие годы, и добился суверенитета.

В республике ежегодно отмечается день трагедии 20 января, которая увековечена в кровной памяти азербайджанского народа как День всенародной скорби.

(Автор: Ляман Зейналова)

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