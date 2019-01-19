Зимбабве проявляет серьезный интерес к практике Азербайджана по проведению экономических и социальных реформ - депутат

19 января 2019 15:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Зимбабве проявляет серьезный интерес к опыту Азербайджана по правильной организации управления, проведению независимой политики на основе национальных интересов, а также к практике страны по проведению экономических и социальных реформ.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Таир Рзаев, комментируя визит в страну президента Зимбабве Эммерсона Мнангагве.

По его словам, эффективное управление Азербайджана в сфере горнорудной промышленности, обеспечение прозрачности доходов, получаемых от ненефтяного сектора, обдуманное вложение инвестиций в другие сектора экономики, развитие в стране ненефтяного сектора, транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства, достижение 100-процентной грамотности и успехи в других сферах признаются в качестве интересного опыта.

Рзаев добавил, что для своего зарубежного турне президент Зимбабве выбрал Азербайджан, Россию, Беларусь и Казахстан. «Эти страны выбраны для обмена опытом, изучения новых возможностей экономического и торгового сотрудничества, вложения инвестиций, с учетом того, что они имеют на пространстве СНГ самые высокие показатели», - сказал он.

Он отметил, что Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в Движении неприсоединения, в котором также активно участвует Зимбабве.

Рзаев также добавил, что растет число стран, желающих сотрудничать с Азербайджаном, который является надежным, достойным и ответственным участником международных отношений.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Зимбабве: Уровень развития и инфраструктуры в Азербайджане произвел очень сильное впечатление
Политика 14:51
В Грузии нет вируса "свиного гриппа" - ВОЗ
Общество 14:27
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 14-18 января
Энергетика 14:18
The Washington Times: Независимый Азербайджан - лучшая дань памяти жертвам трагедии 20 Января
Политика 13:48
Сиявуш Новрузов: Резолюция Европарламента - попытка бросить тень на серьезные успехи Азербайджана
Политика 13:00
Из Махачкалы пустят электрички до границы с Азербайджаном
Бизнес 12:33
Лента новостей
Резолюция Европарламента является очередным примером неприязни к Азербайджану - Афлатун Амашев
Политика 16:25
Память на века – в Баку прошло мероприятие, посвященное трагедии 20 Января (ФОТО)
Социум 16:15
В Париже начался марш "желтых жилетов"
Европа 16:09
Меркель пообещала до последнего момента бороться за упорядоченный Brexit
Европа 15:53
Восемь олимпийских призеров выступят в Баку
Общество 15:37
В Турции заявили, что реализация договоренностей с Россией по Идлибу продолжается успешно
Турция 15:37
Узбекистан и Индия договорились о долгосрочных поставках урана
Бизнес 15:29
Завтра в Баку будет изменено движение транспорта на ряде улиц
Общество 15:20
Во Франции мобилизовали 80 тысяч полицейских из-за акций "желтых жилетов"
Европа 15:04