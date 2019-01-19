Зимбабве проявляет серьезный интерес к практике Азербайджана по проведению экономических и социальных реформ - депутат

БАКУ /Trend/ - Зимбабве проявляет серьезный интерес к опыту Азербайджана по правильной организации управления, проведению независимой политики на основе национальных интересов, а также к практике страны по проведению экономических и социальных реформ.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Таир Рзаев, комментируя визит в страну президента Зимбабве Эммерсона Мнангагве.

По его словам, эффективное управление Азербайджана в сфере горнорудной промышленности, обеспечение прозрачности доходов, получаемых от ненефтяного сектора, обдуманное вложение инвестиций в другие сектора экономики, развитие в стране ненефтяного сектора, транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства, достижение 100-процентной грамотности и успехи в других сферах признаются в качестве интересного опыта.

Рзаев добавил, что для своего зарубежного турне президент Зимбабве выбрал Азербайджан, Россию, Беларусь и Казахстан. «Эти страны выбраны для обмена опытом, изучения новых возможностей экономического и торгового сотрудничества, вложения инвестиций, с учетом того, что они имеют на пространстве СНГ самые высокие показатели», - сказал он.

Он отметил, что Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в Движении неприсоединения, в котором также активно участвует Зимбабве.

Рзаев также добавил, что растет число стран, желающих сотрудничать с Азербайджаном, который является надежным, достойным и ответственным участником международных отношений.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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