Президент Ильхам Алиев: Отсутствие правил или их нарушение чревато последствиями (ВИДЕО)

28 января 2019 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отсутствие правил или их нарушение, конечно же, чревато последствиями.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью телевизионному каналу "Россия 1" в Давосе.

"То есть, нарушается доверие, сокращается уровень взаимодействия между странами. Наоборот, это приводит к определенным конфликтам, к определенным сложностям, напряжению в отношениях между многими странами", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что печально наблюдать сегодняшнюю картину.

"Это касается и, как я сказал, международных вопросов и вопросов, связанных с экономической проблематикой. И подрывается доверие, подрывается предсказуемость, и сложнее становится вести бизнес", - сказал глава государства.

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